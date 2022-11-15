Внезапный приступ ревности толкнул жителя Петрозаводска на страшное преступление

В столице Карелии возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в Следкоме республики.

В следственном отделе Петрозаводска было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, ночью 24 ноября 2022 года мужчина в пьяном состоянии пришел к своему знакомому, проживавшему в доме по Карельскому проспекту.

Внезапно начался конфликт — подсудимый приревновал к знакомому свою супругу — и мужчина несколько раз ударил хозяина жилья ножом. Раны оказались смертельными.

На место выехала следственно-оперативная группа. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он арестован.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу ведется следствие.