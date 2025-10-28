«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

В Петрозаводске разыскивают юношу, подозреваемого в совершении имущественного преступления.
18-летний Семён Тиккоев из Петрозаводска, подозреваемый в совершении имущественного преступления, объявлен в розыск. Сейчас он скрывается от органов следствия и суда, сообщили в МВД по Карелии.
Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
— Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 89961127407, — отметили там.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее правоохранители объявили в розыск петрозаводчанина, подозреваемого в краже велосипедного колеса.