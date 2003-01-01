«Внимание, розыск»: подозреваемая в краже петрозаводчанка скрывается от полиции

Местонахождение преступницы остаётся неизвестным.

34-летняя жительница Петрозаводска, подозреваемая в тайном хищении чужого имущества, объявлена в розыск, сообщили в МВД по Карелии.

— Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 911 416-38-68, +7 930 851-30-15, — указали в ведомстве.

Правоохранители гарантируют полную конфиденциальность.

