ВНИМАНИЕ: Снег и метель надвигаются на Карелию

В региональном Управлении МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Карелии в понедельник 2 апреля.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в ночь на 2 апреля по южным районам ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем в большинстве районов снег, мокрый снег, местами сильный. На юге во второй половине дня снег будет переходить в дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют метель.

Утром и днем местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-8, при прояснениях по северным районам местами до -15, днем -2…+3 градуса.