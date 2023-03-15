Внимание! Троллейбусы в Петрозаводске изменили маршруты из-за аварии на контактной линии

Троллейбусы №6 и №3 изменили маршрут из-за аварии на контактной линии, сообщили в Троллейбусном управлении.

В паблике городского транспорта сообщается, что из-за аварии на контактной сети на Первомайском проспекте в районе улицы Мурманская троллейбусы №6 разворачиваются на улицу Московская у депо.

Троллейбусы №3 следуют до улицы Заводской по набережной Варкауса и улице Зайцева.

Троллейбусное управление приносит извинения за возникшие неудобства.