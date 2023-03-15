Внимание! Троллейбусы в Петрозаводске изменили маршруты из-за аварии на контактной линии

Троллейбусы №6 и №3 изменили маршрут из-за аварии на контактной линии, сообщили в Троллейбусном управлении.
В паблике городского транспорта сообщается, что из-за аварии на контактной сети на Первомайском проспекте в районе улицы Мурманская троллейбусы №6 разворачиваются на улицу Московская у депо.
Троллейбусы №3 следуют до улицы Заводской по набережной Варкауса и улице Зайцева.
Троллейбусное управление приносит извинения за возникшие неудобства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание