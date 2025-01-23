«Внимание всем»: сирены сработают в Петрозаводске

Горожан предупредили о проверке системы оповещения.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, в Петрозаводске 30 января пройдет комплексная проверка муниципальной системы оповещения населения.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Петрозаводске с 10.00 — 10.05. В этот момент сработают сирены и уличные громкоговорители.

В Госкомитете призвали горожан соблюдать порядок, не беспокоиться и не предпринимать никаких действий в связи с сигналом «Внимание всем!».