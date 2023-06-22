Вниманию потребителей электроэнергии Кондопоги

В связи с произошедшим возгоранием на кабельной линии, находящейся на территории бывшего завода КИМС в г. Кондопога, 22 июня были обесточены электрические сети АО «Прионежская сетевая компания»

К утру сегодняшнего дня (23 июня) в Кондопоге АО «ПСК» восстановило энергоснабжение всех социально-значимых объектов и части жилого сектора города.

На остальных объектах оперативно-выездные бригады компании проводят работы по ликвидации ЧП.

В настоящее время разработан график веерных отключений, необходимый для полного восстановления стабильной подачи электроэнергии потребителям.

23 июня отключения возможны:

с 6.00 до 18.00.

- улицы Советов, Энтузиастов, Березовая аллея, Солнечная, Рябиновая, Гирвасская, Низозерская, Пашкова, Карельская, Железнодорожная, Сандальская, Зелёная, Заозерная, Садовая, Медвежьегорское шоссе, Кондопожская, Загородная;

- СОТы «Солнечный Берег», «Заря», «Надежда»;

- окрестности озера Габозеро;

- деревня Сюрьга.

С 18.00 до 00.00.

- улицы Лесная, Школьная, Советов, Петрозаводская, Болотная, Красноармейская, проспект Калинина, Парковая, Октябрьское шоссе, Шежемского, Заводская, Бумажников, Пролетарская, Промышленный проезд;

- площадь Ленина;

- переулок Петрозаводский.