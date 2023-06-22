Вниманию потребителей электроэнергии Кондопоги

В связи с произошедшим возгоранием на кабельной линии, находящейся на территории бывшего завода КИМС в г. Кондопога, 22 июня были обесточены электрические сети АО «Прионежская сетевая компания»
К утру сегодняшнего дня (23 июня) в Кондопоге АО «ПСК» восстановило энергоснабжение всех социально-значимых объектов и части жилого сектора города.
На остальных объектах оперативно-выездные бригады компании проводят работы по ликвидации ЧП.
В настоящее время разработан график веерных отключений, необходимый для полного восстановления стабильной подачи электроэнергии потребителям.
23 июня отключения возможны:
с 6.00 до 18.00.
- улицы Советов, Энтузиастов, Березовая аллея, Солнечная, Рябиновая, Гирвасская, Низозерская, Пашкова, Карельская, Железнодорожная, Сандальская, Зелёная, Заозерная, Садовая, Медвежьегорское шоссе, Кондопожская, Загородная;
- СОТы «Солнечный Берег», «Заря», «Надежда»;
- окрестности озера Габозеро;
- деревня Сюрьга.
С 18.00 до 00.00.
- улицы Лесная, Школьная, Советов, Петрозаводская, Болотная, Красноармейская, проспект Калинина, Парковая, Октябрьское шоссе, Шежемского, Заводская, Бумажников, Пролетарская, Промышленный проезд;
- площадь Ленина;
- переулок Петрозаводский.
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