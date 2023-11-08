Вновь прервались три троллейбусных маршрута в Петрозаводске

Негабаритный транспорт оборвал провода на улице «Правды».

Как сообщили в официальном паблике ПМУП «Городской транспорт», авария случилась в 12.55 на улице «Правды» — там негабаритный транспорт оборвал провода контактной сети.

«Временно 1 маршрут будет следовать от Хейкконена — площадь Гагарина — Красноармейская — проспект Александра Невского — улица Калинина — улица Корабелов и в обратном направлении.

3 маршрут от проспекта Александра Невского — Калинина — Корабелов и обратно.

6 маршрут от Товарной станции на набережную Варкауса — проспект Ленина — площадь Гагарина — улица Красноармейская — Александра Невского — Калинина — Корабелов и в обратном направлении», — написали в паблике.

Напомним, вчера вечером, 8 ноября, маршрут троллейбуса № 1 бы изменен из-за аварии на нижнем Чапаевском кольце. Позже движение на Древлянку было восстановлено.