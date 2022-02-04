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Внук обокрал родную бабушку в районе Карелии

Новости. Происшествия
12:15, 08 Февраля 2022
фото: © balakovolife.ru

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В Лахденпохском районе 24-летний рецидивист обокрал родную бабушку и прокутил все в ресторане, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Лахденпохскому району обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой преступления: у неё похитили сумку, в которой хранился кошелёк с 10 тысячами рублями и паспорт.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили, что к краже причастен внук потерпевшей – 24-летний ранее судимый местный житель.

По версии дознания, молодой человек пришёл в гости к бабушке и, пока та занималась домашними делами, взял её сумку и незаметно покинул квартиру. В дальнейшем горожанин отправился в ресторан, где потратил все похищенные деньги.

Остальное имущество, в том числе и удостоверяющий личность родственницы документ, он выбросил на улице неподалёку от заведения общепита.

В ходе осмотра местности полицейские обнаружили паспорт и вернули его владелице.

В настоящее время по признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела. По всем эпизодам преступной деятельности фигурант дал признательные показания. Дознание продолжается.

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