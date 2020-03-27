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Внук забросал окно петрозаводчанки камнями ради денег

Новости. Происшествия
14:32, 02 Апреля 2020
фото: © pixabay.com / congerdesign
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В Петрозаводске 1 апреля помощь понадобилась 70-летней жительнице микрорайона Перевалка, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Женщина воспользовалась услугой "Мобильный телохранитель".

Как выяснилось, 33-летний внук вымогал у пенсионерки деньги под угрозой физической расправы. Для того, чтобы выманить женщину из квартиры, мужчина кидал в ее окно камни и отключил электричество в квартире.

Агрессивный гражданин задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее пожилая петрозаводчанка сдала внука полиции за вымогательство.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-02 15:08:44
Всем таким браслеты на ногу и мусор убирать за похлебку. Вирус, животворящий, наведи порядок среди скопища идиотов. :)
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