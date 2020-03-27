Внук забросал окно петрозаводчанки камнями ради денег

В Петрозаводске 1 апреля помощь понадобилась 70-летней жительнице микрорайона Перевалка, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Женщина воспользовалась услугой "Мобильный телохранитель".

Как выяснилось, 33-летний внук вымогал у пенсионерки деньги под угрозой физической расправы. Для того, чтобы выманить женщину из квартиры, мужчина кидал в ее окно камни и отключил электричество в квартире.

Агрессивный гражданин задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее пожилая петрозаводчанка сдала внука полиции за вымогательство.