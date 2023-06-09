«Внутренняя потребность»: военком Карелии высказался о добровольцах в зоне СВО

По мнению военкома Карелии Андрея Артемьева, сегодня люди испытывают «внутреннюю потребность участвовать в том, в чем участвует вся страна».

Как сообщается в паблике мэрии Петрозаводска, военный комиссар Карелии отметил, что в этом году желающие поступить на службу по контракту достаточно мотивированы.



«Обратил внимание, что разница между поколениями стерта. На первый план вышли другие потребности людей: внутренняя потребность участвовать в том, в чем участвует вся страна», - заявил Андрей Артемьев.



Напомним, ранее Артемьев, говоря о «брони» для отдельных граждан, удивлялся «нахальству некоторых руководителей».