Во дворах отдаленного микрорайона Петрозаводска «семерка» протаранила внедорожник и скрылась (ВИДЕО)

ДТП во дворах микрорайона Рыбка попало в объектив камеры наружного наблюдения.

В микрорайоне Рыбка в объектив камеры компании «Ситилинк» попало ДТП, как 21 августа в 22.55 на улице Беломорской, недалеко от дома № 26 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», совершил наезд на припаркованный автомобиль Niva и скрылся с места происшествия.

В паблике «Живой Петрозаводск» сообщается, что владелец пострадавшего автомобиля Niva — дедушка.

«Кто знает его, скажите ему об этом», — обратились авторы поста в интернет-паблике к петрозаводчанам.