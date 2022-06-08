Во дворе Петрозаводска скосили одуванчики, после того как жительница пожаловалась в СМИ на пух

Жительница Древлянки сообщила, что после публикации в СМИ у нее во дворе на бульваре Интернационалистов скосили одуванчики.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как рабочий косит траву во дворе ее дома.

«После публикации к нам во двор, на бульвар Интернационалистов, пришел рабочий и скосил все одуванчики, теперь пух не летит в квартиру», - написала горожанка в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска пожаловались на пух, который заполонил квартиры.