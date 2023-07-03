Во дворе – трава: мэрия Петрозаводска проверила работу управляющих организаций

Сотрудники городской администрации проверили качество обслуживания домов, больше половины нарушений были связаны с покосом травы.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили качество содержания 187 многоквартирных домов, по итогам было выявлено 94 нарушений, сообщили в городской администрации.

В ведомстве отметили, что больше половины нарушений были связаны с покосом травы на придомовых участках, 32 нарушения касались ненадлежащего обслуживания общего имущества – неисправностей дверей, остекления окон, уборки в подъездах и содержания мусоропроводов.

Кроме того, у проверяющих были замечания к уборке тротуаров и газонов, они обнаружили также неисправности систем горячего и холодного водоснабжения.

Специалисты направили уведомления о принятии мер в управляющие компании. Если ситуацию не исправят, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.