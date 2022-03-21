Во дворе в Петрозаводске образовался свой Гранд Каньон (ФОТОФАКТ)

Огромная промоина мешает движению во дворе дома №47 по улице Чапаева, сообщают горожане.

Житель Петрозаводска в популярной группе ДТП ПТЗ рассказал об «индивидуальном Гранд Каньоне» во дворе на Перевалке:

«Рядом с домом №47 по ул. Чапаева образовалась вот такая вот промоина в накопленном за зиму слое снего-льда. Глубина четверть метра! Для внедорожников дискомфортно, а для малолитражек - непреодолимое препятствие!

Не знаю, кто должен следить за состоянием дороги в переулке, администрация, УК или ТСЖ, но явно всем им по… безразлично. А ведь мы, на секундочку, столица целой Республики, Республики Карелия…».