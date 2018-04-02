Во Дворце творчества детей и юношества не досчитались 11 ноутбуков

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Проверка финансовой деятельности Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска выявила нарушения в расходования бюджетных средств.
Результаты проверки содержатся в отчете о работе Контрольно-счетной палаты Петрозаводска за 2017 год. В документе приведены данные об эффективности использования бюджетных средств ДТиЮ в 2016 году.
Претензии КСП вызвали, в том числе, нарушения в использовании имущества учреждения.
"При проведении выборочного осмотра имущества на предмет наличия и использования проверке не представлены 11 ноутбуков на сумму 240,6 тыс. рублей, два компьютера и оборудование стоимостью 259,3 тыс. рублей не используется", - говорится в документе.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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