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Во время грозы приближение к энергообъектам опасно вдвойне

Новости. Общество
10:25, 22 Июня 2022
фото: © «Россети Северо-Запад»

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Карельский филиал «Россети Северо-Запад» предупреждает об опасности нахождения людей в зоне грозового фронта.

Обезопасить себя от поражающего удара «живого электричества» по силам каждому. Как правило, молнии попадают в самые высокие точки на местности. Молнию притягивают проводники — металлические предметы и водоемы, а также сильное электромагнитное поле – провода, телевышки, энергообъекты, находящиеся под напряжением.

Если гром раздался сразу после вспышки молнии, значит, вы в эпицентре грозы. Срочно примите меры предосторожности.

• Нельзя находиться у водоемов. Вода — отличный проводник электричества, электрический разряд по воде может распространяться на несколько километров.

• Нельзя стоять на возвышенности.

• Нельзя прятаться под высокими деревьями. Чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Если рядом уже есть поврежденное молнией дерево – вероятность второго попадания возрастает.

• Нельзя находиться возле металлических конструкций и линий электропередачи.

• Нельзя держать при себе металлические предметы. Оказавшись на улице, не пользуйтесь зонтом – в металлические спицы или острие может попасть молния.

• Нельзя находиться на открытой местности. Во время грозы нельзя бежать и даже идти быстрым шагом. Передвигаться надо мелкими семенящими шагами — «гусиным шагом». Электрический ток после удара молнии в землю распространяется по земле на десятки метров.

• В зданиях не следует стоять рядом с окнами, батареями, сантехническими трубами. Выключите из сети все электроприборы. При встрече с шаровой молнией следует стоять на месте и не шевелиться.

• Нельзя использовать во время грозы палку для селфи. Влажность воздуха и возвышающийся над вами монопод в разы увеличивают шанс смертельного поражения от попадания молнии.

• Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите ненастье на расстоянии не менее 30 метров от них.

Находясь дома, человек подвержен меньшему риску. Однако молниеотвод не гарантирует полную защиту дома. Он спасает только от прямого попадания молнии, но не уберегает от электрических зарядов, которые могут попасть в дом по земле или различным коммуникациям в радиусе десятков метров от разряда молнии в землю. Проводниками электрического разряда могут стать системы связи, электро- и газоснабжения. В результате в электрических сетях резко возрастает напряжение, что может привести к аварии или выходу из строя электрооборудования.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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