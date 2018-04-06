Во время кризиса производительность труда по всей России падала, а в Карелии – росла

Рост производительности труда в Карелии не прекратился в период экономического кризиса на фоне общего снижения этого показателя, в среднем, по России.

Это следует из материалов Карелиястата об индексах производительности труда в 2013-2016 годах.

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