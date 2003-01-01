Во время купания на реке Выг в Беломорском районе утонул ребёнок

Поисками тела мальчика занимаются спасатели-водолазы.
Сегодня на реке Выг, протекающей по территории Беломорского района, утонул 14-летний подросток, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— На поиски выехала группа Кемского ПСО с водолазным оборудованием, — сообщили там.
Сотрудники полиции и специалисты регионального ГИМС выясняются обстоятельства трагедии. Тело мальчика по-прежнему не найдено.
Ранее стало известно, что на реке Шуе в Пряжинском районе утонул 37-летний мужчина. По данным следствия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.