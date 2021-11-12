Во время ночного пожара в жилом доме в Петрозаводске пришлось эвакуировать жильцов

МЧС Карелии сообщило об обстоятельствах пожара, произошедшего сегодня ночью в жилом доме в Петрозаводске.

Как пояснили в ведомстве «Столице на Онего», на улице Краснодонцев загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Пожарные эвакуировал 8 жильцов, в том числе, 3 детей.

В результате возгорания повреждено нежилое помещение здания на площади около 20 кв. метров. Причины пожара будут установлены в ходе проверки.

Как сообщалось ранее, на место происшествия выезжали подразделения МЧС и дружинники — 16 человек личного состава и 4 единицы техники.