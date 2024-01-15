Во время общения со школьницей из Карелии «Девочка Лиза» превратилась в Егора Игоревича

В МВД Карелии проверяют обстоятельства вероятного преступления против жительницы Петрозаводска.

В полицию Карелии обратилась обманутая аферистами одиннадцатиклассница. Девушка рассказала, что попыталась продать в интернете клетку для грызунов, продублировав объявление об этом на специальной площадке и в соцсети. Вскоре с ней через социальную сеть связалась незнакомка с никнеймом «Девочка Лиза».

Собеседница предложила обсудить детали сделки в стороннем мессенджере, туда же прислав ссылку для подтверждения отправки товара. Школьница перешла по ссылке, и с ее карты списалось 2900 рублей. Причем получателем оказалась не «Девочка Лиза», а некий Егор Игоревич.

По факту случившегося в МВД проводится проверка.