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Гостья Карелии прогулялась по поселку в республике и заодно обворовала пенсионерку

Новости. Криминал
10:25, 08 Ноября 2022
фото: © grodno24.com

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Перед судом предстанет 46-летняя жительница Ленобласти, укравшая деньги из дома пенсионерки в Прионежском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре женщина и ее супруг приехали в один из населенных пунктов Прионежского района, чтобы купить животных для хозяйства. Их машине потребовался ремонт, и, пока мужчина занимался автомобилем, женщина решила прогуляться по поселку.

Во время прогулки гостья Карелии зашла в один из домов и взяла  в шкафу лежащие там 25 тысяч рублей. Уже уходя, в дверях она столкнулась с 83-летней хозяйкой дома. Ей женщина рассказала про якобы интерес к аренде жилья, объяснив свое нахождение в чужом доме, после чего покинула место преступления.

Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемой. Уголовное дело было направлено в Прионежский районный суд.

Похитительнице грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. 

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