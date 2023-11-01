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Во время рейда проверяющие выявили нарушения выгула собак в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 02 Ноября 2023
фото: © Администрация Петрозаводска / ВК

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Сотрудники администрации Петрозаводска совместно с полицейскими провели рейд по контролю за выгулом собак.

Сотрудники мэрии и полиции карельской столицы в одном из районов города проверили, как хозяева животных выгуливают своих питомцев.

Проверку провели специалисты управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства совместно с представителем полиции.

Рейд прошел в четверг, 2 ноября, в парке Беличий Остров на Кукковке. Там проверяющие выявили несколько случае выгула собак без поводка.

В отношении нескольких владельцев были составлены материалы за выгул собаки без поводка. Нарушителям грозит  штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей.

За повторное нарушение требований по содержанию домашних животных штраф может вырасти до 3 тысяч рублей.

 

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