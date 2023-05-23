Во время салюта в центре Петербурга началась давка в толпе

Более миллиона человек пришли на празднования дня города в Санкт-Петербурге.

Ждавшие салют петербуржцы оказались в опасной ситуации у Дворцового моста. Толпа была настолько плотной, что началась давка.

В ночь на 28 мая в редакцию «Фонтанки» очевидцы прислали видео с Дворцовой набережной. В кадр попала толпа у Дворцового моста. Люди оказались плотно прижаты друг к другу. В толпе началась давка, заплакал ребенок.

«Я пыталась 112 набрать, но звонок не соединяло, наверное из-за перегруженности. Я только крики слышала. Невозможно было что-то сделать, я была как в тисках, я стала потом в сторону выталкивать себя, чтобы выйти из потока», — рассказала читательница «Фонтанки».

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности со ссылкой на данные ГУ МВД сообщили, что три последних мероприятия («Классика на Дворцовой», «Музыка Дворцового моста» и фестиваль огня) посетили более 1,1 миллиона человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что телефонограмм из больниц о пострадавших в давке не поступало.

В Петербурге всё еще действуют коронавирусные ограничения: запрет массовых мероприятий, в том числе митингов, также нельзя курить кальяны в общественных местах. В мае ВОЗ заявила, что человечество справилось с пандемией COVID-19, однако губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ковидные запреты до конца лета.