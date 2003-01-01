Тепло и вода вернулись во все жилые дома Мурманска и Североморска

В соседней с Карелией Мурманской области восстановили тепло- и водоснабжение после масштабной аварии на сетях.

Ночью 26 января во всех жилых домах Мурманска и Североморска возобновилась подача воды и тепла, в 80% зданий присутствует стабильное электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

— В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении. Это важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах, — отметил он.

По словам главы Заполярья, сегодня и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах, циркулирующих по Мурманску и Североморску, а также между ними, будет бесплатным.

Напомним, вечером 23 января примерно в 7 км от Мурманска обрушились пять опор линий электропередач (ЛЭП), в результате чего в столице региона и городе Североморске возникли массовые отключения электричества и теплоснабжения. Карельские энергетики не остались в стороне и отправили на помощь жителям Заполярья партию новых опор из Петрозаводска и поселка Лоухи.

25 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС).