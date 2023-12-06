Во всех районах Карелии ожидается аномально холодная погода

В МЧС Карелии предупредили об опасном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, с 7 по 11 декабря в большинстве районов Республики Карелия, в том числе в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10°С и больше, в то время как климатическая норма составляет от -4,0°С до -5,5°С.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы, предупредили в МЧС республики.

Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда убедиться в достаточном запасе топлива, наличии теплых вещей, фонарика, лопаты, троса, буксировочного устройства и заряженного аккумулятора телефона, а также надо знать номера телефонов экстренных служб.

Кроме того, специалисты советуют соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей, меньше находиться на улице и ограничить прогулки детей и домашних животных, не допускать переохлаждения, согреваясь в любом теплом месте – магазине, кафе, подъезде.

Ранее мы сообщали о неожиданной опасности, которой грозят Карелии аномальные морозы.