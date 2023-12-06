Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
Сегодня 12:21

Во всех районах Карелии ожидается аномально холодная погода

Новости. Погода
15:57, 07 Декабря 2023
фото: © Наталья Колокольникова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В МЧС Карелии предупредили об опасном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, с 7 по 11 декабря в большинстве районов Республики Карелия, в том числе в Петрозаводске, ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10°С и больше, в то время как  климатическая норма составляет от -4,0°С до -5,5°С.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы, предупредили в МЧС республики.

Спасатели рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда  убедиться в достаточном запасе топлива, наличии теплых вещей, фонарика, лопаты, троса, буксировочного устройства и заряженного аккумулятора  телефона, а также надо знать номера телефонов экстренных служб.

Кроме того, специалисты советуют соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей, меньше находиться на улице и ограничить прогулки детей и домашних животных, не допускать  переохлаждения, согреваясь в любом теплом месте – магазине, кафе, подъезде.

Ранее мы сообщали о неожиданной опасности, которой грозят Карелии аномальные морозы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
02.12.2023, 15:25
На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃
04.12.2023, 18:05
Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.