Во всех регионах России начинается предзимье

Погода в России переходит в зимний режим.

Комфортные температуры не прогнозируются даже в южных регионах, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме, — сказал Роман Вильфанд.

Он отметил, что Приморский край оставался единственным российским регионом, где до сих пор было 15-18 градусов тепла, однако и там температура значительное понизится в ближайшие дни.

— Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно, с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму, — добавил синоптик.

Напомним, ранее Карельский гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшую неделю. Погодные условия будет определять холодная северная часть циклона, располагающегося в данный момент над Московской областью. Этот облачный вихрь будет подниматься на север и начнет забрасывать на территорию нашего региона дополнительную порцию холодного воздуха с востока. Температура в отдельные дни будет несколько ниже климатической нормы. Преобладающие ночные температуры от минус 1℃ до плюс 4℃, днем не превысят плюс 2℃, плюс 7℃. В ночные и утренние часы местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее стало известно, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей.