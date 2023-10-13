Во всемирный день хосписной и паллиативной помощи Охлопков рассказал о ее развитии в Карелии

Помощь призвана улучшить качество жизни пациентов и их семей.

Сегодня, 14 октября, отмечается всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Об этом напомнил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«В нашей республике более трех лет назад был создан Центр паллиативной медицинской помощи, он не только успешно работает, но и развивается, осваивая новые направления. Подобные центры открыты всего в четырех городах России», — сообщил министр.



По словам Охлопкова, в ЦПМП работают также и гериатрическое отделение, отделение амбулаторной помощи и выездная патронажная служба.

«В центре есть и часовня в честь Иконы Божьей Матери „Всецарица“. Она пользуется популярностью у пациентов и их родственников. Службы проводит и пастырски окормляет отец Михаил», — отметил глава карельского Минздрава.



Главная цель работы специалистов центра — улучшение качества жизни пациентов и их семей, добавил Михаил Охлопков.