Во вторник, 7 ноября, в Отделении Социального фонда по Республике состоится горячая линия

Сегодня можно задать вопросы о том, как обеспечить инвалидов техническими средствами.
Во вторник, 7 ноября, еженедельная горячая линия в Отделении СФР по Республике Карелия будет посвящена теме «Способы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации».
Задать вопросы и получить консультации можно по телефону (8-8142)-79-59-14 с 11.00 до 13.00.
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