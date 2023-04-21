Во вторник в Карелии продолжатся дожди и грозы

О погоде в республике и в столице на 4 июля рассказали карельские синоптики.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются ливни и грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13°С, днем от +14 до +19°С, местами поднимется до +24°С.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Ветер задует юго-западный умеренный, порывистый до сильного.

Температура воздуха ночью составит +11, +13°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет расти.