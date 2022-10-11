Во вторник дожди уйдут из Карелии

Лишь местами возможны небольшие осадки, предупредили в Гидрометцентре республики.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью задует западный, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +2,+4°С, днем поднимется до +5,+7°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. Местами ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°С, днем поднимется до +3,+8°С.