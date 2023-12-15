Во вторник и среду в Карелии прогремят взрывы

На востоке Карелии прогремят взрывы, сопровождаемые ревом сирены.

Власти Медвежьегорского района Карелии предупредили население о взрывных работах.

Во вторник и среду, 19 и 20 декабря, по информации Медвежьегорского щебеночного завода, на карьере предприятия — месторождение «Серый» карьер - запланированы взрывные работы.

Взрывные работы будут сопровождаться сиреной. Порядок сигналов следующий: предупредительный — один продолжительный; боевой — два продолжительных; отбой — три коротких.

Взрывные работы будут проводиться с 09.00 до 18.00.



После сигнала «Предупредительный» и до сигнала «Отбой» вход и въезд в опасную зону запрещён, предупредили власти Медвежьегорского района.