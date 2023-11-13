Во вторник изменится схема движения на ведущей в Карелию трассе

Схема движения на трассе «Кола» изменится 14 ноября в связи с проведением дорожных работ.

Как сообщили в пресс-службе управления автомобильной дороги «Кола», с 11.00 до 15.00 часов 14 ноября на 249 километре трассы «Кола» в Ленобласти изменится схема движения транспорта.

Схема движения изменится в связи с проведением работ по устройству фундаментов опор наружного освещения. Там будет организовано реверсивное движение. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Для удобства водителей будут работать регулировщики, уточнили в Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Дорожные работы будут производиться на участке трассы «Кола» в Янегском сельском поселении Лодейнопольского района.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов.