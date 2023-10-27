Во вторник Карелия простится с еще одним земляком, погибшим на спецоперации

Во вторник, 31 октября, республика простится с уроженцем Лоухского района, погибшим на СВО.
Власти Лоухского района сообщили о времени прощания с земляком, погибшим на СВО.
Прощание с Большаковым Максимом Валерьевичем, погибшим в ходе специальной военной операции, состоится во вторник, 31 октября по адресу: поселок Амбарный, ул. Ленина, д. 18.
Траурный митинг состоится в 11.00 часов у здания администрации Амбарнского сельского поселения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание