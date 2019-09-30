Во вторник на Карелию обрушатся ливни

О погоде на 1 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь, временами сильный.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Во второй половине дня юго-западный с порывами до сильного.

Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем воздух прогреется до +9, +11.

В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем дожди – по южным и центральным районам сильные.

Ветер ночью юго-восточный, восточный. Днем восточный, северо-восточный, на юге – юго-западный умеренный, во второй половине дня местами сильный порывистый.



Ночью похолодает до +4, +9, днем потеплеет до +7, +12 градусов.