Во вторник на Карелию обрушатся ливни

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О погоде на 1 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь, временами сильный.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Во второй половине дня юго-западный с порывами до сильного.
Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем воздух прогреется до +9, +11.
В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем дожди – по южным и центральным районам сильные.
Ветер ночью юго-восточный, восточный. Днем восточный, северо-восточный, на юге – юго-западный умеренный, во второй половине дня местами сильный порывистый.
Ночью похолодает до +4, +9, днем потеплеет до +7, +12 градусов.
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