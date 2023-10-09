Во вторник на ведущей в Карелию трассе изменится схема движения

На трассе «Кола» введут реверсивное движение в связи с дорожными работами.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8.00 часов 10 октября до 20.00 часов 11 октября на 122 километре трассы «Кола» в Ленобласти изменится схема движения транспорта.

Схема движения изменится в связи с дорожными работами. Там будет организовано реверсивное движение. Скорость движения ограничат до 40 км/ч. Для удобства водителей будут работать регулировщики, уточнили в Упрдор «Северо-Запад».

Работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дороги будет выполнять подрядчик «ПО РосДорСтрой».

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Дорожные работы будут производиться на участке трассы «Кола» рядом с деревней Юшково в Волховском районе Ленобласти. На участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении, добавили в ведомстве.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»