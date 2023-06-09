Во вторник синоптики обещают в Карелии по-летнему теплую погоду

Гидрометцентр республики составил прогноз погоды на 13 июня.
Во вторник, 31 июня, республику ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам местами небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный, умеренный, днем местами порывистый. Воздух ночью прогреется до +7, +12°С, по южным районам местами +3,+7°С; днем +19, +24°С.
В Петрозаводске синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Будет дуть западный, юго-западный умеренный ветер, днем временами порывистый.
Термометры ночью покажут от +10 до +12°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет понижаться.
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