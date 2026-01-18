Во вторник в Карелии обещают снег и до -7°С

Карельские синоптики рассказали о погоде на 20 января.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 20 января, в Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха -2, -4°С в течение суток. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии облачно. В большинстве из них небольшой, днём местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха в течение суток -2, -7°С.