Во вторник в Карелии потеплеет до +26

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О погоде на 18 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Утром и днем возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем – порывистый.
Температура воздуха ночью составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +24, +26.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днем по северным районам – ливни. В отдельных районах грозы.
Ветер юго-западный, западный умеренный, днем – порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +16 градусов, местами похолодает до +6. Днем потеплеет до + 21, +26 градусов, на севере республики будет +15, +20.
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