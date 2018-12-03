Во вторник в Карелии выпадет мокрый снег, пройдет дождь

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О погоде на 4 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 4 декабря будет пасмурно. Выпадет мокрый снег.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Ночная температура составит -8, -10 градусов, днем столбик термометра поднимется до 0.
В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде снега, днем – мокрый снег и дождь.
Днем местами гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный.
Температура ночью -3, -8, местами до -13 градусов, днем потеплеет до +2.
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