Во вторник в Петрозаводске будут искать пьяных водителей

В столице Карелии 13 декабря пройдет «Контроль трезвости».

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в столице Карелии 13 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно данным ГИБДД, за 11 месяцев в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 874 пьяных водителя.

Всего за год в карельской столице было зарегистрировано 9 ДТП с участием пьяных водителей, в которых один человек погиб, а 13 были травмированы.