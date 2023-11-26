Во вторник в Петрозаводске ожидается метель

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 28 ноября.

В Карелии 28 ноября будет облачно. Ночью по южным и центральным районам пройдет сильный снег, по северным — небольшой, местами умеренный снег. Днем снег, местами сильный. В большинстве районов метель. На дорогах снежные заносы.

Ветер задует северо-восточный, восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до -11°С, местами опустится до -18°С, днем от -1 до -6°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью сильный, днем умеренный снег, метель. На дорогах снежные заносы.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, ночью с порывами сильного. Температура воздуха ночью составит -7, -9°, днем -1, -3°С . Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.