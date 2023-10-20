Во вторник жителям Карелии расскажут о путевках для льготников

В Социальном фонде Карелии 24 октября пройдет горячая линия.
В отделении Социального фонда Карелии состоится еженедельная горячая линия.
Горячая линия будет посвящена вопросам обеспечения льготных
категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение.
Жители Карелии смогут задать вопросы и получить консультации специалистов отделения Социального фонда республики во вторник, 24 октября, с 11.00 до 13.00.
Телефон горячей линии: 8 (8-142) 79-59-14.
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