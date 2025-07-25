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Вода частично вернулась в дома жителей Лахденпохьи

Новости. Благоустройство
11:25, 28 Июля 2025
фото: © МУП «Водоканал» Лахденпохский район

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Коммунальщики в Лахденпохье сообщили о завершении работ по запуску насоса на 100 кубов воды.

Система городского централизованного водоснабжения работает в штатном режиме, сообщили в МУП «Водоканал» в Лахденпохском районе.

— В процессе проведения работ был заменён на современные трубы ПНД наиболее изношенный участок всасывающей трубы, общей протяжённостью 6 пог. м. Осуществили подключение городской линии к восстановленному заборному колодцу из которого осуществляется подача чистой воды в 1,2 городок и п. Раухала. Это ещё плюс 12 пог.м с земляными работами, выполненными вручную.Все трубы спаяны, что совершенно предотвращает подсос воздуха, который влияет на скорость и стабильность запуска насоса. Ещё необходимо заменить два участка. Но с вашей поддержкой, уважаемые жители, мы и с этим справимся, — написали коммунальщики.

Запущен насос на 100 кубов. Эту информацию подтвердил вице-премьер Карелии Виктор Россыпнов.

— В Лахденпохье насос на 100 кубов с опозданием, но запущен, давление постепенно растёт. За новым насосом в Москву отправим свою машину, — написал чиновник на своей странице в соцсетях.

Пока вода поступает не во все дома. На отдалённых улицах и расположенных на возвышенности домах могут наблюдаться перебои с водой, уточнили в ЕДДС района. Подвоз воды запланирован на понедельник, 28 июля.

Напомним, проблемы с водой в городе начались 12 июля и усугубились поломкой насоса 15 июля. 21 июля в городе был введен режим повышенной готовности.

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