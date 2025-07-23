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Вода даже на севере Карелии прогрелась до +19°С

Новости. Погода
11:00, 26 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Из-за жаркой погоды водоемы в Карелии прогрелись даже на севере.

Очень теплая воздушная масса не спешит покидать территорию Карелии, рассказали в Карельском гидрометцентре.

— В период с 26 по 31 июля на большей части республики ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7-9°С. В ночные часы температура будет в пределах +12, +18°С, днем воздух прогреется до +27, +32°С, — говорится в сообщении.

Местами пройдут локальные кратковременные дожди с грозами.

Благодаря жаркой погоде водоемы Карелии хорошо прогрелись. Температура воды составляет от +19°С на севере до +23°С в южных районах.

Напомним, 25 июля, в Петрозаводске зафиксировали абсолютный температурный рекорд. В предстоящие выходные в отдельных районах Карелии начнёт действовать самый высокий (пятый) класс пожарной опасности, сообщили в Минприроды региона. Пока что жителям и гостям Карелии не запрещают посещать леса, однако власти настоятельно просят не поджигать траву или бытовой мусор, не выкидывать на землю окурки и, конечно же, не разводить костры, поскольку эти действия способны привести к распространению огня по жилым и природным зонам.

 
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