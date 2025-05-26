Вода на лайнере «Михаил Булгаков» не подходила даже для мытья посуды

Стали известны детали судебного разбирательства после массового заражения кишечной инфекцией на лайнере.

После проверки судна специалисты отметили, что вода в лайнере «Михаил Булгаков», где пассажиры заболели кишечной инфекцией, содержит следы «фекального загрязнения». По данным РИА Новости информация поступила из материалов суда.

«В воде найдены колиформные бактерии, также значительно превышено общемикробное число, что говорит о фекальном загрязнении воды, то есть вода грязная и использована быть не может даже для мытья посуды. Возможно, на судне нарушены условия по обеззараживанию воды», - сообщил суд со ссылкой на рассказ свидетеля.

Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая 2025 года.

Отмечается, что на судебном заседании защитники юридического лица его вину признали частично, пояснили, что большая часть нарушений была незамедлительно устранена, и эта работа продолжается. В настоящее время теплоход не представляет опасности для окружающих, заявили защитники "Московского речного пароходства".

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что больше 100 пассажиров лайнера «Михаил Булгаков» обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции с 19 по 28 мая. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Добавим, что теплоход совершал круиз по маршруту «Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва».