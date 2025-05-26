здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

Вода на лайнере «Михаил Булгаков» не подходила даже для мытья посуды

Новости. Происшествия
14:05, 06 Июня 2025
фото: © «Мостурфлот | Речные круизы»/ ТГ

Новости партнеров

Стали известны детали судебного разбирательства после массового заражения кишечной инфекцией на лайнере.

После проверки судна специалисты отметили, что вода в лайнере «Михаил Булгаков», где пассажиры заболели кишечной инфекцией, содержит следы «фекального загрязнения». По данным РИА Новости информация поступила из материалов суда.

«В воде найдены колиформные бактерии, также значительно превышено общемикробное число, что говорит о фекальном загрязнении воды, то есть вода грязная и использована быть не может даже для мытья посуды. Возможно, на судне нарушены условия по обеззараживанию воды», - сообщил суд со ссылкой на рассказ свидетеля.

Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая 2025 года.

Отмечается, что на судебном заседании защитники юридического лица его вину  признали частично, пояснили, что большая часть нарушений была незамедлительно устранена, и эта работа продолжается. В настоящее время теплоход не представляет опасности для окружающих, заявили защитники "Московского речного пароходства".

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что больше 100 пассажиров лайнера «Михаил Булгаков» обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции с 19 по 28 мая. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Добавим, что теплоход совершал круиз по маршруту «Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»
01.06.2025, 14:40
О погоде в июне рассказали в Гидрометцентре России

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение