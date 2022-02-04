Вода рекой течет по улице в Петрозаводске (ФОТО)

Очередная коммунальная авария произошла в Петрозаводске.

«На улице Медвежьегорская,1 обнаружена течь канализации, - сообщил в ЕДДС Петрозаводска. - Информация передана для принятия мер в АО «ПКС – Водоканал».

Горожане в паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщают, что ручей воды непрерывно течет по ул.Медвежьегорской из колодца, расположенного в районе строения 6-а по указанной улице.

«И весь этот поток воды стекает на расположенные поблизости многочисленные железнодорожные пути», - пишут петрозаводчане.

В «Водоканале» сообщили, что рабочие выехали устранят засор канализации, скоро течь будет ликвидирована.