Вода в дома жителей поселка Кааламо подается по часам

Ситуация с водоснабжением поселка остается напряженной.
О ситуации с водоснабжением в Кааламо, которая остается напряженной, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.
Вода в дома граждан подается ежедневно по часам. Но, конечно, это не является решением проблемы, отметил глава администрации округа.
В понедельник, 14 октября, бригада специалистов выезжала на место, чтобы устранить утечку в системе. «Люди работают, авария обязательно будет ликвидирована», — заверил Сергей Крупин.
Проблему с насосом временно устранили. Также закупили новый насос, но необходимо дождаться его доставки, отметил глава администрации округа. А пока отремонтировали старый, который и подает воду в систему.
«Все жители Кааламо водой обеспечены. Ситуация на контроле», — написал Крупин.
Ранее сообщалось о ежедневном подвозе воды жителям поселка Кааламо. Там из-за производственного брака вышел из строя новый недавно установленный насос. Коммунальщики ремонтировали старый насос.
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