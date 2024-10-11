Вода в дома жителей поселка Кааламо подается по часам

Ситуация с водоснабжением поселка остается напряженной.

О ситуации с водоснабжением в Кааламо, которая остается напряженной, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.



Вода в дома граждан подается ежедневно по часам. Но, конечно, это не является решением проблемы, отметил глава администрации округа.



В понедельник, 14 октября, бригада специалистов выезжала на место, чтобы устранить утечку в системе. «Люди работают, авария обязательно будет ликвидирована», — заверил Сергей Крупин.

Проблему с насосом временно устранили. Также закупили новый насос, но необходимо дождаться его доставки, отметил глава администрации округа. А пока отремонтировали старый, который и подает воду в систему.



«Все жители Кааламо водой обеспечены. Ситуация на контроле», — написал Крупин.

Ранее сообщалось о ежедневном подвозе воды жителям поселка Кааламо. Там из-за производственного брака вышел из строя новый недавно установленный насос. Коммунальщики ремонтировали старый насос.