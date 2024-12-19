Вода вернулась в водно-спортивный комплекс «Акватика»

Об этом сообщили в ЕДДДС карельской столицы.

Холодное водоснабжение вернулось в 11.00 в водно-спортивный комплекс «Акватика» в Петрозаводске. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.

Водоснабжение восстановлено на улице Германа Титова, д. 2, 4, ул. Куйбышева, д. 10, 12, ул. Пушкинская, д. 3, 3А, 5А, 7.

Ранее писали о том, что вода пропала в «Акватике».