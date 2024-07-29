Вода вторые сутки бурлит в центре Петрозаводска

Коммунальщики с пятницы, 2 августа, позднего вечера не могут устранить коммунальную аварию.
Как сообщили наши читатели, сегодня, 4 августа, на 20.45 вода по-прежнему бурным потоком заливает центр города.
Вчера в близлежащих домах, рядом с местом прорыва, водоснабжение появилось. Сегодня, когда горожане вернулись с дач домой, их ждал неприятный сюрприз-коммунальная услуга оказалась недоступной.
«Когда прекратится этот бардак?», - вопрошают люди и уже не понимают, куда им обращаться.
Мы будем следить за развитием событий.
Напомним, коммунальная авария произошла 2 августа.
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