Вода вторые сутки бурлит в центре Петрозаводска

фото: Скриншот из видео / Столица на Онего

Коммунальщики с пятницы, 2 августа, позднего вечера не могут устранить коммунальную аварию.

Как сообщили наши читатели, сегодня, 4 августа, на 20.45 вода по-прежнему бурным потоком заливает центр города.

Вчера в близлежащих домах, рядом с местом прорыва, водоснабжение появилось. Сегодня, когда горожане вернулись с дач домой, их ждал неприятный сюрприз-коммунальная услуга оказалась недоступной.

«Когда прекратится этот бардак?», - вопрошают люди и уже не понимают, куда им обращаться.

Мы будем следить за развитием событий.

Напомним, коммунальная авария произошла 2 августа.